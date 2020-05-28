شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. العسيرية شبيهة "ريم عبدالله" تخطف الأنظار على مواقع التواصل والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 شبيهة ريم عبدالله صعد وسم يحمل اسم “ريم عبدالله” الترند بعد ظهور فتاة تشبهها عبر مقطع فيديو على تطبيق “التيك توك”.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لفتاة تشبه الفنانة “ريم عبد الله وهي تقول: “سعودية جنوبية عسيرية” وفي الخلفية أغنية خليجية. وتفاعل البعض أيضًا مع الفتاة فمنهم من أكد أنها أجمل منها من ناحية ملامح الوجه، والبعض الآخر أبدى غضبه بسبب رؤيته للمقطع، فيما تكهن آخر بأن من ظهرت في الفيديو هي شقيقة ريم عبدالله، فكتب: “ريم عبدالله يمكن اختها والله الشبه ألف”. Advertisements

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