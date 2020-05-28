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شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بي تصدم معجبيها بسبب صورة ابن عمها "أحمد" والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
كاردي بي
انتشرت قبل فترة مجموعة من الصور لمغنية الراب الأمريكية كاردي بي، أثناء تجولها في أحد المراكز التجارية، مرتدية غطاء رأس دون ماكياج على بشرتها، مما جعل البعض يتساءل هل هي المغنية الشهيرة أم سيدة تشبهها.
وصل السؤال إلى الحساب الشخصي لبي عبر Twitter، حيث سألها أحد المتابعين مباشرة بعد نشر صورتها من المركز التجاري "كاردي بي، هل هذه أنتِ؟".
فاجئت مطربة الراب الأمريكي جمهورها بردها على السؤال حيث قالت ساخرة: "لا هذا ابن عمي أحمد" وانقسم الجمهور بين من صدّق وصُدم ومن علم بسخريتها من السؤال الموجه لها في محاولة للتقليل من شأن جمالها بسبب ظهورها بمظهر عادي دون مبالغة في الاهتمام بنفسها وماكياجها.
كاردي بي ظهرت مؤخرا في فيلم Hustlers من انتاج وبطولة جينيفر لوبيز إلى جانب بطلة Crazy Rich Asians كونستانس وو وليلي راينهارت التي اشتهرت من خلال مسلسل Riverdale، بالإضافة إلى جوليا ستايلز و كيكي بالمر.
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