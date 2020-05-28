كاردي بي تصدم معجبيها بسبب صورة ابن عمها "أحمد"‏

الخميس 28 مايو 2020

كاردي بي

انتشرت قبل فترة مجموعة من الصور لمغنية الراب الأمريكية كاردي بي، أثناء تجولها في أحد المراكز التجارية، مرتدية غطاء رأس ‏دون ماكياج على بشرتها، مما جعل البعض يتساءل هل هي المغنية الشهيرة أم سيدة تشبهها.‏

Advertisements

وصل السؤال إلى الحساب الشخصي لبي عبر Twitter، حيث سألها أحد المتابعين مباشرة بعد نشر صورتها من المركز التجاري ‏‏"كاردي بي، هل هذه أنتِ؟".‏

فاجئت مطربة الراب الأمريكي جمهورها بردها على السؤال حيث قالت ساخرة: "لا هذا ابن عمي أحمد" وانقسم الجمهور بين من ‏صدّق وصُدم ومن علم بسخريتها من السؤال الموجه لها في محاولة للتقليل من شأن جمالها بسبب ظهورها بمظهر عادي دون مبالغة ‏في الاهتمام بنفسها وماكياجها. ‏

كاردي بي ظهرت مؤخرا في فيلم‎ Hustlers ‎من انتاج وبطولة جينيفر لوبيز إلى جانب بطلة‎ Crazy Rich Asians ‎كونستانس وو ‏وليلي راينهارت التي اشتهرت من خلال مسلسل‎ Riverdale، بالإضافة إلى جوليا ستايلز و كيكي بالمر‎.‎