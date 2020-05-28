شكرا لقرائتكم خبر عن رغم معاناة الحمل ..كاتي بيري تساعد المحتاجين في شوارع لوس أنجلوس بالجلابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
رصدت عدسات المصورين بموقع الديلي ميل قيام النجمة كاتي بيري بمساعدة المحتاجين في شوراع لوس أنجلوس وسط الجائحة التي اجتاحت العالم وتسببت في زيادة عدد البطالة ورغم حملها إلا أنها لم تتواني عن تقديم المساعدة.
وظهرت كاتي بيري وهي ترتدي ما يشبه الجلابية ممسكة بكمامة الحماية من العدوي بفيروس كورونا.
استطاعت النجمة العالمية كاتي بيري أن تحقق نجاح كبير بمجرد أن أطلقت أغنيتها الجديدة "Daisies " ، حيث استطاعت أن تسيطر كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) في اليوم الأول من إطلاق الأغنية على صدارة مخطط مبيعات "iTunes " في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسب موقع " هيدلاين بلانيت ".
وكانت كاتي بيري قد فاجأت عشاقها في كليب " Daisies " بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ أثرانتظار طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها النجمة الشهيرة، وكليب "Daisies " هومن إنتاج وإخراج ليزا فولوشي .
كلمات اغنية " Daisies " :
Told them your dreams,
and they all started laughing
I guess you’re out of your mind til it actually happens
I’m the small town
One in seven billion
Why can’t it be me
They told me I was out there
Tried to knock me down
Took those sticks and stones
Showed ‘em
I could build a house
They tell me that I’m crazy
But I’ll never
let ‘em
change me
كانت هذه تفاصيل خبر رغم معاناة الحمل ..كاتي بيري تساعد المحتاجين في شوارع لوس أنجلوس بالجلابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.