رغم معاناة الحمل ..كاتي بيري تساعد المحتاجين في شوارع لوس أنجلوس بالجلابية

رصدت عدسات المصورين بموقع الديلي ميل قيام النجمة كاتي بيري بمساعدة المحتاجين في شوراع لوس أنجلوس وسط الجائحة التي اجتاحت العالم وتسببت في زيادة عدد البطالة ورغم حملها إلا أنها لم تتواني عن تقديم المساعدة.

وظهرت كاتي بيري وهي ترتدي ما يشبه الجلابية ممسكة بكمامة الحماية من العدوي بفيروس كورونا.

استطاعت النجمة العالمية كاتي بيري أن تحقق نجاح كبير بمجرد أن أطلقت أغنيتها الجديدة "Daisies " ، حيث استطاعت أن تسيطر كاتي البالغة من العمر ( 35 عاما ) في اليوم الأول من إطلاق الأغنية على صدارة مخطط مبيعات "iTunes " في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسب موقع " هيدلاين بلانيت ".

وكانت كاتي بيري قد فاجأت عشاقها في كليب " Daisies " بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ أثرانتظار طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها النجمة الشهيرة، وكليب "Daisies " هومن إنتاج وإخراج ليزا فولوشي .

كلمات اغنية " Daisies " :

Told them your dreams,

and they all started laughing

I guess you’re out of your mind til it actually happens

I’m the small town

One in seven billion

Why can’t it be me

They told me I was out there

Tried to knock me down

Took those sticks and stones

Showed ‘em

I could build a house

They tell me that I’m crazy

But I’ll never

let ‘em

change me