شكرا لقرائتكم خبر عن خروج حمدى الوزير من العناية المركزة بعد تركيب دعامة وإجراء قسطرة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الفنان الكبير حمدى الوزير من مركز مصر للقلب، بعد تواجده عدة أيام داخل المركز منهم يومين داخل العناية المركزة، لإجراء عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

من جانبها قالت الصحفية مى الوزير ابنة الفنان الكبير، إن والدها الآن حالته الصحية مستقرة وعاد إلى منزله، ويقضى حاليا فترة استجمام.

وأضافت قائلة:"أطالب الجمهور بالدعاء له، وأوجه الشكر للطبيب المعالج، ومركز القلب والقسطرة والأوعية الدموية لسرعة التصرف، والإجراءات والاهتمام بحالة والدها".

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فى سياق آخر، ينتظر الفنان حمدى الوزير استئناف تصوير أحداث دوره بمسلسل "سيف الله خالد بن الوليد"، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويجسد ضمن أحداثه دور شخصية رجل ممن أرتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو" طلحة بن خويلد، الأسدى".

وسبق وعلق الفنان الكبير على تجسيده لهذه الشخصية من خلال" الخليج 365"، قائلا :"أسعد بهذا الدور لأنه يمتلك مشاعر متباينة، تظهر مع محاربته أبو بكر الصديق ثم توبته فيما بعد ورجوعه للمحاربة ضمن جيوش المسلمين".