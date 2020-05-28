شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى مع ابنته: من لا يستطيع القيام بواجب الأبوة لا يحق له إنجاب أبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أكد الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، أن الأبوة واجب ومسئولية كبيرة، ومن لا يستطيع أن يقوم بدورها على أكمل وجه، لا يحق له أن يتزوج وينجب أبناء.



عاصى الحلانى وابنته دانا

ونشر الحلانى، صورة مع ابنته "دانا" عبر حسابه على انستجرام، وهو يقوم بمساعدتها فى ارتداء حذائها، صحبها بتعليق: "من لا يستطيع أن يقوم بواجب الأبوة، لا يحق له أن يتزوج وينجب أبناء".





وفى سياق آخر أكد النجم اللبنانى عاصى الحلانى أن أولاده أصبحوا كل شىء فى حياته، وأن الحياة أصبحت بهم أجمل، وذلك فى صورة نشرها عبر حسابه على إنستجرام، مع أولاده الوليد، ماريتا ودانا الحلانى

ونشر الحلانى الصورة التى جمعته بأولاده، عبر إنستجرام وصحبها بتعليق: "أحلى صباح مع أصبح وجودهم كل شىء فى حياتى، وسلام من القلب لمن بهم الحياة أجمل".

وقبل أيام من انتهاء شهر رمضان المبارك طرح المطرب اللبنانى عاصى الحلانى دعاء "يا سامعًا"، الدعاء من كلمات الشاعر اللبنانى نزار فرنسيس.

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ومن ناحية أخرى يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه.

أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.