موسم ثالث لـ Selling Sunset بعد طرح الثانى بـ أيام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل Selling Sunset لـ موسم ثالث ، وذلك بعد طرح الموسم الثانى من العمل يوم 22 مايو الجارى، الموسم الجديد تضمن 8 حلقات طرحت دفعة واحدة على المنصة، ولكنه لم يحصل على تقييمات عالية، حيث تراوحت بين 5.4 و 6.2 على موقع imdb، على أن يصل الموسم الثالث من العمل فى 8 أغسطس المقبل.

ويدور مسلسل العقارات Selling Sunset حول مجموعة من النخبة وسطاء في The Oppenheim Group الذين يبيعون أفخم العقارات الجديدة إلى الأثرياء في لوس أنجلوس، وتتصاعد الدراما عندما ينضم عميل جديد إلى الفريق.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale" يظهر كل من Chrishell Stause و Christine Quinn و Maya Vander و Mary Fitzgerald و Heather Young و Davina Potratz و Romain Bonnet و Jason Oppenheim و Brett Oppenheim في الموسم الثاني من سلسلة العقارات، ولكن من غير المعروف ما إذا كانوا سيعودون جميعًا للموسم الثالث، أو وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

بالإضاقة إلى ذلك تنضم الممثلة الأمريكية العالمية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة.، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح مسلسلها الجديد Cursed، سيدة البحيرة، خلال صيف 2020، ولم تحدد الشبكة بعد موعد محدد لـ طرح المسلسل المستوحى من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، التى تحمل نفس الاسم، حيث يتم تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي يتم سردها من منظور "نيميو"، الشابة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة والمأساوية.