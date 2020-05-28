شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب ده ولا إيه.. على ربيع يستعرض مهاراته فى تنطيط الكرة بكواليس عمر ودياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفنان على ربيع، مهاراته الكروية و"تنطيط" الكرة، خلال كواليس تصوير مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض مؤخرا خلال موسم دراما رمضان 2020، الذى شاركه البطولة الفنان مصطفى خاطر.





ونشر ربيع، فيديو وهو يستعرض مهاراته الكروية عبر حسابه على تويتر، صحبه بتعليق: "من كواليس مسلسل عمر ودياب.. الخطيب ده ولا إيه".

من ناحية أخرى، قال نجم مسرح مصر على ربيع، أثناء لقائه مؤخرا فى برنامج "الحياة اليوم"، أنه كان يحلم بأن يكون لاعب كرة مشهور فى أحد أندية الدرجة الأولى لكنه فشل فى كل الاختبارات التى تقدم لها، لذلك قرر أن يلعب مصارعة رومانى مثل جده وبعض أفراد عائلته الذين كانوا أبطال فى المصارعة، لذلك أتخذ اللاعب الدولى كرم جابر مثالا له وتمنى أن يصل إلى الأولمبياد مثله ولكنه فشل أيضا، وهو ما دفعه للاتجاه إلى التمثيل الذى كان يحبه أيضا.

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أما النجم مصطفى خاطر، فقال إنه فى بداية حياته عمل نجار موبيليا وأستورجى ونقاش واستمر فى مهنة النقاشة فترة كبيرة وفى بعض الأحيان كان يعمل بالنهار بالنقاشة وفى المساء يعمل ممثل.





مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى، وكان يُعرض المسلسل على قناتى ON والحياة.