شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى: سأظل أشجع الأهلى وأكايد أصدقائى الزمالكاوية تحت سقف المحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، استيائه لما يدور حاليا على الساحة الرياضية والتراشق والمعارك بين جماهير الأهلى والزمالك وصلت على حد التجريح والسباب، مؤكدا أنه سيظل يشجع الأهلى ويشاكس رفقاء عمره المنتمين لنادى الزمالك، تحت سقف المحبة المتبادلة وبدون تجريح أو إساءة لأحد، مشيرا إلى أن الكراهية والمبالغة فى العنف اللفظى تفوح منها رائحة مريبة.

وكتب الحلفاوى، عبر حسابه على تويتر: "سأظل أشجع الأهلى كما تعودت منذ صباى بنفس العشق والحماس، وسأظل أشاكس وأكايد رفقة العمر الزمالكاوية كما تعودت منذ صباى، تحت سقف المحبة المتبادلة بدون تجريح شخصى أو شتائم".

وتابع الحلفاوى: "لا أشارك فيما هو خارج عما نشأت عليه حتى وإن أصابنى شخصيا، الكراهية والمبالغة فى العنف اللفظى تفوح منها رائحة مريبة".

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نبيل الحلفاوى

وكان الفنان نبيل الحلفاوى، صرح مؤخرا بأن التمثيل صار المهنة المدنية الأخطر على الإطلاق بعد المهن الطبية وذلك لتعذر استخدام الإجراءات الاحترازية أثناء العمل فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال الحلفاوى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ندعو الله أن يلطف بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى ويمن عليها بالشفاء، صار التمثيل هو المهنة المدنية الأخطر على الإطلاق بعد المهن الطبية، وذلك لتعذر استخدام الإجراءات الاحترازية أثناء العمل وخاصة بالنسبة لكبار السن".

وأضاف الحلفاوى: "العمال يستطيعون العمل بالكمامات ويمكنهم الحفاظ على التباعد.. أما الالتزام بالبيت بالنسبة للفنانين فهو ممكن بعدم البدء فى أعمال جديدة.. لكن الأعمال المعلقة تمثل مشكلة لو كانت الديكورات مبنية فى الاستديو.. وأيضا مشكلة لأعداد كبيرة من العمال مرتبطين بعمل لم يكتمل".

وتابع: "لمن اختلفوا معى على فكرة خطورة المهنة.. ربما لم أوضح بما يكفى تفاصيل العمل بلا احتياطات شخصية.. وأيضا لم أوضح تفاصيل تحتم استكمال ما انقطع. لهم كل الاحترام. أما من انتهز الفرصة ليكشف عن حقده وكراهيته فقد أعطانى الفرصة أيضا لتنظيف الحساب من نفوس مشوهة".