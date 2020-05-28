عن "أحلى أيام".. رسائل متبادلة بين روجينا والمؤلف طلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرصت الفنانة روجينا، على توجيه رسالة إلى المؤلف طلال، بسبب مسلسل "أحلى أيام".

ونشرت روجينا، صورة تجمعها معه عبر حسابها على انستجرام، وعلقت : "مسلسل أحلى أيام.. هى فعلا احلى أيام وذكريات.. كسبت فيها أخ وصديق ومؤلف شاطر يا طلال.. انبسطت بالشغل معاك، التزام وأخلاق، واتشرف بشغلي مع كل زملائي في المسلسل، وبشكر كل فريق العمل، بشكر شركة آرت فيجن للإنتاج".

ورد طلال، عليها قائلا : "مدام روجينا الغالية، انتي سبب النجاح، ووجودك أضاف الكثير لنا، شكرا لوجودك معنا، ولاخلاقك العالية، كل الحب والإحترام ".

مسلسل"أحلى أيام" تم تصويره بين الإمارات العربية المتحدة وسوريا، وبطولة، معتصم النهار ،روجينا،مديحة كنيفاتي، خالد حيدر، يامن الحجلي، رولا شامية ، تأليف طلال ماردينى ، إخراج سيف الشيخ نجيب.