الحسابات المزيفة تدشن حملة تشوية لنجوم الفن وتروج لشائعة وفاة فيروز

نشرت بعض الحسابات المزيفة أنباء كاذبة وترويج شائعات عن وفاة النجمة فيروز، وجاء ذلك ضمن حمالات التشوية، التي يقوم بها بعض المحتالين والإرهابيين، وأصحاب النفوس المريضة اتجاه نجوم الفن، بالإضافة إلى تلاعب وتزوير صور الميديا برودكشن "صور الأخبار السوشيال ميديا"، وذلك بتقنية الفوتوشوب، والتسويق لها حتى يفرضون سيطرتهم وتضليل المشاهدين والقراء.

ورغم أن الإعلام والصحافة، والحكومة، والجهات السيادية، ونجوم الفن والشخصيات حذروا بعدم انسياق القراء والمشاهدين إلى الصحفات الغير الرسمية للمواقع التواصل الاجتماعي، وتوخي الحذر بعدم نشر أي معلومات دون مصدر موثوق منه، إلا أن البعض مازال ينساق وراء ويتداول الأخبار بدون التؤكد من المصدر، مما يتسبب في

تداول الشائعات دون التحقق منها.

وكانت تهدف تلك الحسابات المزيفة إلى إثارة الفتن وتضليل القراء، وإحداث الفوضى، والتي تساهم في مساعدة بعض الشخصيات المحتالة لجني المال.

وننشر في السطور التالية بعض تلك الصحفات المزيفة، والتي روجت لإشاعة النجمة فيروز، والتي كان بينها حساب يدعى كردستان سوريا الحدث، والذي نشر صورة لفيروز، وعلق عليها قائلًا: في ذمة الله الفنانة اللبنانية فيروز.

وهناك حساب آخر يدعى العائله اليبيه، والذي نشر أيضًا صورة للنجمة فيروز من إحدى حفلاتها، وعلق عليها قائلًا: وداعاً فيروز رحلت قبل قليل الفنانة العربية فيروز

عن عمر يناهز الخامسة والثمانين في مشفى الجامعة الاميريكية في بيروت..وداعا فيروز "1935-2020".

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وعلى نهج تلك الحسابات قام حساب مزيف يدعى سالم سالم، بنشر صورة لفيروز، وعلق عليها قائلًا: الفنانة الكبيرة فيروز في ذمة الله.

ولم يكن تلك الحسابات فقط، بل أيضًا هناك من تنحل صفحة جريدة غير رسمية، وليست متسجلة تدعى الصدى السياسي، نشرت صورة مرسومة للنجمة فيروز، وعلقت عليها قائلة: فيروز في ذمة الله .. رحلت الفنانة فيروز عن سن يناهز 83سنة فهي تعتبر أيقونة الأغنية والمناصرة لقضية الشعوب التواقة لتحرر تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته واسكنها في جنته.

وكان صرح عن الموسيقار غسان الرحباني، أحد المقربين من النجمة فيروز قائلًا: فيروز بخير، واعتدنا كل سنة أن نسمع مثل هذه الشائعات.