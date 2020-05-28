تراند اليوم : بالفيديو – تعالي شوف العريس رقم 12 لغادة عبد الرازق بيعامل احفادها أزاي

في السنوات الأخيرة اعتادت الفنانة غادة عبد الرازق أن تمضي إجازة الصيف مع عائلتها في جزر المالديف، لكن بسبب فيروس كورونا هذا العام لن يحدث ذلك.

شاركت غادة جمهورها بحالتها وحفيداتها في وقت الحظر، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram فيديو لزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا مع حفيدتيها يشاركهما في بعض الألعاب.

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يشار إلى أن غادة عبد الرازق شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “سلطانة المعز”.

المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، محمود ‏عبد ‏المغني، ‏محمد ‏لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏ماجد، ‏ومن ‏تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎