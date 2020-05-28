زوجة كيفانش تاتليتوغ تردّ عل مشهد جريء له: محاولاتكم لن تنفع

فقدت زوجة الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ باشاك ديزر صبرها يوم أمس بعدما نشر أحد المتابعين صورةً لكيفانش على السرير، ظهر فيه مع ممثلة أخرى بأحد أعماله السابقة.

اللقطة نشرها المتابع ردًا على صورة عادية نشرتها باشاك لنفسها، ما أثار انزعاجها وردت بقسوةٍ: "لا أفهم ما الفائدة التي تحققونها بنشر هذه التفاهات، حسنًا لعب زوجي هذا المشهد، ما الفكرة من اللقطة إذًا؟ أن أشاهد المشهد مرة أخرى، أعدكم سأفعلها".

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تابعت: "لا أفهم كيف تتصرفون بقلة أخلاق وتحاولون دائمًا إدخالي بمشاكل لا علاقة لي بها، إن صمتُ تقولون إنني أتدخل سرًا وإن تحدثتُ تهاجمونني دون رحمة، ما الحل المناسب معكم يا أصدقاء؟"

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وأضافت: "كيفانش حب حياتي، ومحاولاتكم لن تنفع، حاولوا مرة أخرى".