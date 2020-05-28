SpaceX تعلن تأجيل مهمتها التاريخية لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 03:04 صباحاً - أعلنت شركة استكشاف الفضاء “SpaceX”، إرجاء إقلاع أول مهمة فضائية مأهولة لها، بسبب رداءة الطقس.
وقالت الشركة في تغريدة إن أول فرصة قادمة لاستئناف المهمة ستكون السبت الموافق 30 مايو عند الساعة 3:22 عصرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، أو 19:22 بالتوقيت العالمي.
وكان من المقرر أن تنطلق، اليوم، أول رحلة فضاء تجارية في العالم من قاعدة “كينيدي” للفضاء، على متن الصاروخ “فالكون 9” وهي أول رحلة مأهولة منذ حوالي عقد من الزمن تتم من البر الأمريكي.
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