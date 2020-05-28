شاهد.. الحلقة 23 من مسلسل قيامة عثمان الحلقة الثالثة والعشرون

الخميس 28 مايو 2020

صورة أرشيفية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 23 مترجمة، نستعرض هنا أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الذي يتم عرضه على شاشة قناة atv كل يوم أربعاء في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ويعرض على الموقع الرسمي للقناة على اليوتيوب مجانا، وينتظر الجميع الحلقة 23 من مسلسل قيامة عثمان بسبب ضخم أحداثها بسبب الترقب للمعركة الكبيرة التي ستكون بين علي شار ودوندار من جهة وعثمان ابن ارطغرل من جهة أخرى.



ويترقب متابعو مسلسل قيامة 23 الحلقة فور نزول البرومو الخاص بها الأسبوع الماضي بعد لحظة منتظرة مؤثرة في العمل الفني ألا وهى عقد قران عثمان على بالا ابنة الشيخ أديب علي بعد زواج عليشار من أيجول، ويعرض المسلسل بعض القنوات العربية ويعتبر المؤسس عثمان أحد أهم الأعمال الدرامية على الشاشات في الوقت الحالي منذ أن ظهر للنور في نهاية

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توديع عثمان لزوجته عقب عقد القران وذهابه مع رفاقه وبامسي للغابة توديع علي شار لزوجته أيجول التي تطلب من القضاء على ابن عمها أيجول تترصد لبالا ومرافقتها وتطلق عليهم السام عثمان ينجح بمساعدة بالغاي وجنوده في أسر عليشار اقامة محاكمة سريعة من عثمان في قبيلة الكاي لسيد الراية أنباء عن قدوم غيكاتو للسوق وتخبط في صفوف القبيلة