لأول مرة.. أحمد العوضى يكشف عن بداية قصة حبه لـ"ياسمين عبد العزيز"

الخميس 28 مايو 2020

حل الفنان أحمد العوضي مساء أمس، ضيفا على الإعلامى وائل الابراشي ببرنامج التاسعة مساء، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، وتحدث خلال الحلقة عن مشاركته في مسلسل "الاختيار"، الذى جسد فيه دور الإرهابى هشام عشماوي، وأيضا عن علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز.وكشف أحمد العوضي أثناء حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى، عن بداية إعجابه بـ"ياسمين عبد العزيز"، حيث قال: "قصة حبنا بدأت في مسلسل "لآخر نفس"، ولكن أنا كنت بحب ياسمين من قبل أما أشوفها أصلا، وكانت النجمة المفضلة لدي في مصر، وطول عمري شايفها النجمة الأهم في مصر، وهى النجمة الأهم في مصر بلا جدال، لأنها بتعرف تشيل أفلام بطولة لوحدها وبتجيب إيرادات".

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يذكر أن أحمد العوضى خاض السباق الرمضاني بمسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.