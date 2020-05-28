كريس إيفانس يروي كواليس تجسيده شخصية "كابتن أمريكا"

الخميس 28 مايو 2020

تحدث النجم الكبير كريس إيفانس عن عمله ضمن افلام مارفل، وما مثلته هذه المرحلة من تطور كبير بحياته المهنية كمثثل.



وتسبب تجسيد كريس لشخصية كابتن أمريكا ضمن أبطال مارفل، في ارتفاع شهرته بقدر كبير، حتى أصبح رمزا يحتذى به حول العالم.

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ونقلت صحيفة ديلي ميل جانب من حوار كريس مع موقع Awards Chatter الذي قال به أنه كان يعاني في بداية عمله بأفلام مارفل من حالات هلع متقطعة.

وكادت هذه الحالات أن تتسبب في حرمانه من تجسيد شخصية كابتن أمريكا، غير أنه تغلب عليها بتشجيع من الجمهور الذي شكل رد فعله الايجابي على أداءه عاملا حاسما في تغلبه على مرضه.