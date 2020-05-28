كاميرون دياز تستعد للعودة للتمثيل بعد فترة اعتزال مؤقتة

الخميس 28 مايو 2020

أعلنت النجمة كاميرون دياز أنها الان مستعدة للعودة للتمثيل من جديد، ولكن عبر أعمال سينمائية منتقاة، بعد فترة اعتزالها المؤقتة بسبب انشغالها برعاية ابنتها.

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وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن كاميرون تحدثت في حوار صحفي مع برناج ET، حيث ذكرت انها كانت بحاجة لهدنة تركز خلالها على حياتها الاسرية لتعود للسينما بتركيز أكبر

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وكانت قد حصلت النجمة كاميرون دياز على جائزة جولدن جلوب عام 2015، وقدمت للسينما العديد من الأفلام الشهيرة مثل "القناع" مع جيم كاري، وملائكة تشارلي.