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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة هاري بوتر تطرح كتابا جديدا انتهت من تأليفه منذ 10 أعوام والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
أعلنت الكاتبة البريطانية الشهيرة، جي كي رولينج مؤلفة افلام هاري بوتر، عن كتاب جديد تستعد لطرحه، كانت قد انتهت من كتابته منذ 10 أعوام ولم تعلن عنه منذ ذلك الوقت.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن رولينج أعلنت عن الكتاب الجديد، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، وهو اول كتاب تطرحه خارج أعمالها الروائية من قصص هاري بوتر.
وذكرت الصحيفة أن رولينج ستجمع العائد من طرح الكتاب عبر الانترنت، وتتبرع به بالكامل لدعم الأطفال ممن دون أسرة في ظل أزمة كوورون
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