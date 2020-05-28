شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الهضبة تعتذر لشقيقتها على صدمتها فى هذا الأمر..شاهد والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 وجهت كنزى عمرو دياب، رسالة إلى شقيقتها جنا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وذلك فى عيد ميلادها.

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