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شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الهضبة تعتذر لشقيقتها على صدمتها فى هذا الأمر..شاهد والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
وجهت كنزى عمرو دياب، رسالة إلى شقيقتها جنا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وذلك فى عيد ميلادها.
وقالت كنزى لـ جنا : "عيد ميلاد سعيد لأختي .. أحبك كثيرًا أيضًا ، أنا آسف على الصدمة التي سببتها لكى عندما كنا اطفالا".
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