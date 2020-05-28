شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء ابو السعود تجرى مسحة لفيروس كورونا بعد مخالطتها برجاء الجداوي والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 أجرت الفنانة صفاء أبو السعود، مسحة لفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطتها للفنانة رجاء الجداوي قبل أيام، وقد قام بعمل المسحة أيضا عدد كبير من فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان".

وكشف مصدر ، أن الفنانة رجاء الجداوي التي ترقد حاليا في أحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، في حالة صحية أفضل، مقارنة باليوم الأول الذي حجزت فيه بالمستشفى.

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