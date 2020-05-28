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شكرا لقرائتكم خبر عن اخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد إجرائها تحليل جديد والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
كشفت مصادر طبية في مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية المخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد ،إجراء تحليل للفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا، والمتواجدة في المستشفى منذ أول أيام العيد، مع استقرار حالتها الصحية.
وأوضحت المصادر، أن أول تحليل أجرته المستشفى للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، ظهر قبل قليل، وأثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، واستمرار تواجد الفيرس في جسدها.
وأضاف مصدر طبى، أن الفنانة الكبيرة تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة وعدم استقرارها حيث تتراوح بين 38 و37، منذ دخولها المستشفى.
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