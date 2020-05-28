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شكرا لقرائتكم خبر عن American Horror Stories مسلسل جديد يعرض فى 2021 والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
أعلنت شبكة FX عن بدءها العمل على مسلسل جديد مشتق من مسلسل American Horror Story، على أن يطرح تحت اسم American Horror Stories، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، على أن تستوحى من سلسلة المختارات من تأليف ريان مورفي، ويعد المسلسل من ضمن الأعمال الجديد للشبكة التى سيتم عرضها خلال عام 2021.
وكما أعلن عنها المؤلف ريان مورفي، فإن مسلسل American Horror Stories عبارة عن سلسلة مختارات أسبوعية لمدة ساعة ستعرض قصة رعب مختلفة في كل حلقة، كما تم تجديد مسلسل American Horror Story الأصلى لـ موسم جديد.
ويتضمن جدول مسلسلات شبكة FX لـ عام 2021، مجموعة من الأعمال منها Better Things و New York Times، والموسم الـ 15 من It's Always Sunny In Philadelphia.
كما أعلنت شبكة FX عن تجديد مسلسل What We Do in the Shadows، للموسم الثالث، وذلك بعد النجاح الذى حققه الموسم الثانى الذى لايزال يعرض، حيث بدء عرضه فى 6 مايو الجارى، على أن ينتهى فى 10 يونيو المقبل، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من What We Do in the Shadows إلى 0.19، في الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بـ مجموع 462 ألف مشاهد في تصنيف Live + في نفس اليوم، ومقارنة بالموسم الأول، ارتفعت بنسبة 1٪ فقط في نسبة المشاهدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".
مسلسل What We Do in the Shadows، من بطولة مات بيري، كيفان نوفاك، ناتاسيا ديميتريو، هارفي جويلين، ومارك بروكش، وغيرهم، تدور أحداثه حول ثلاثة مصاصي دماء يعيشون معًا على مدار المائة عام الماضية، وبالتالى فإنهم يواجهون العديد من المواقف المضحكة والمسلبة، التى يضاف إليها بعض من الإثارة والرعب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".
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