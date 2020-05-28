نظرة جديدة على فيلم Artemis Fowl القادم إلى ديزنى بلس فى 29 مايو الجارى

الخميس 28 مايو 2020

كشفت شركة ديزنى عن فيديو ترويجى جديد لفيلم الأكشن والمغامرة العائلى Artemis Fowl، المقرر أن يعرض على شبكة ديزنى بلس فى 29 مايو الجارى، وذلك بدلا من طرحه يوم 9 أغسطس من العام الجارى 2020 بـ الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من سينمات أوروبا، حيث أكدن شركة ديزنى أنها ستطرح الفيلم على منصة البث بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى أدى إلى إغلاق دور العرض المختلفة حول العالم، وبسببها لم يعلن عن موعد رسمى لـ فيتح دور العرض بعد.



الفيلم يدور حول شاب إيرلندي يدعى أرتميس فاول الثاني لديه عقل إجرامي، ويختطف الضابط ليبريكون الخيالي "هولي شورت" من أجل الحصول على فدية لتمويل البحث عن والده المفقود.

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فيلم Artemis Fowl من بطولة ميراندا رايسن، هونج تشاو، جودي دينش، جوش جاد، نونسو أنوزي، أدريان سكاربورو، فردية شو، لارا ماكدونيل، جوشوا ماكجواير، سيمون كيربي، برناردو سانتوس، نيكش باتل، روث هورروكس.

الفيلم من إخراج كينيث براناج، ومن تأليف ايون كولفير، مايكل جولدنبرج، آدم كلاين، كونور ماكفرسون.

جنبا إلى ذلك تسعى شركة "ديزني" لإقناع النجم العالمي جوني ديب لتقديم شخصية "جاك سبارو" من جديد في الجزء السادس من فيلم "قراصنة الكاريبى"، وذلك بعد تصريحه بعد نهاية الجزء الخامس بعدم نيته لتجسيد شخصية جاك سبارو من جديد.

وذكر موقع "The Hollywood Reporter" أن زيادة أعداد المشتركين الجدد جاءت بعد الانتشار في عدة مناطق من العالم مثل المملكة المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وسويسرا، وأصبحت قناة ديزني بلس منافسا قويا لشبكة نتفليكس التى سجلت ملايين المشتركين خلال الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة ديزنى عن تغيير خططها لإصدارالنسخة المصورة من مسرحية Hamilton الموسيقية، للمؤلف الموسيقى لين مانويل ميراندا، مع فرقة برودواي الأصلية، على أن تطرح يوم 3 يوليو المقبل على شبكة ديزنى بلس، بدلا من طرحه بـ دور العرض المختلفة فى 15 أكتوبر من عام 2021، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع "deadline"، وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ديزني روبرت إيجر، وبطل العمل ومؤلف الموسيقى لين مانويل ميراندا في برنامج Good Morning America، أن هاميلتون سيضيء عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو بقصة التاريخ الأمريكي الهيب هوب، وذلك فى محاولة من شركة ديزنى للترفيه عن منتظرى العمل بسبب ما واجهوه بسبب فيروس كورونا.