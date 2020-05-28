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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يشتكي من الحجر المنزلي: «أولادي طلعوا 10 مش 9» والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
اكتشف الفنان السعودي محمد عبده، خلال تطبيقه إجراءات الحجر المنزلي، كإجراء وقائي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أن لديه 10 أبناء وليس 9.
جاء ذلك حسب مداخله له في برنامج «معيدين معاكم»، الذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وقال مازحًا: «ما بقا بيجاما ما لبسناها ما بقا ثوب ما لبسناه».
وأضاف: «وأولادي طلعوا 10 حاسبهم 9 طلعوا 10».
وأطل «عبده» أمس الثلاثاء، على جمهوره، في حفلة افتراضية على «شاهد VIP»، بدعم من هيئة الترفيه، بمناسبة عيد الفطر.
ووجد تصريح عبده تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بعفوية الفنان السعودي التي وصفوها بأنها «من طيب خاطر».
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