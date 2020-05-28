قناة للزعيم على osn احتفالًا بعيد ميلاده

الخميس 28 مايو 2020

كشفت شبكة OSN، عن احتفالها بالعيد الـ٨٠ لميلاد الزعيم عادل إمام بإطلاق قناة جديدة ومؤقتة تكريماً له، تمّ إطلاقها فى الـ9 صباحاً بتوقيت السعودية أول أيام عيد الفطر، وستعرض القناة أكثر من 30 فيلماً ومسرحية شهيرة للممثل الكبير خلال مسيرته الفنية التى امتدت طيلة أربعة عقود.



وأشارت القناة فى بيان صادر عنها إلى أن عادل إمام يحتل مكانةً مميزة على رأس الهرم الفنى فى مجال الكوميديا والدراما. فهو أحد أعمدة الفن فى السينما المصرية، حيث لعب دوراً أساسياً على الشاشة الفضية، وأسر قلوب ملايين المعجبين فى مصر وحول العالم، كما لفتت إلى تلقّى عادل إمام أثناء مسيرته المهنية الكثير من الجوائز المرموقة، من بينها «جائزة حورس» فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى مرتين عن أدواره فى فيلم «الإرهابى» و«عمارة يعقوبيان»، وجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبى السينمائى الدولى.

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شارك عادل إمام فى عدّة أدوار تعكس الصعوبات التى يواجهها المواطن العادى فى ظل الضغوطات الاجتماعية والسياسية، كما شارك فى عدد من الأفلام والمسرحيات الكوميدية المهمّة التى تعتبر بصمة فى تاريخ السينما المصرية.

وأشارت إلى أن القناة الجديدة متوفرة ضمن كافّة باقات الشبكة، وستعرض عليها كافة الأفلام والمسرحيات على منصة بث

Osn، ومن أبرز ما سيعرض للزعيم أفلام «البحث عن فضيحة»، «خلى بالك من جيرانك»، «إحنا بتوع الأتوبيس»، «اللعب مع الكبار»، «خمسة باب»، «زوج تحت الطلب»، «طيور الظلام».