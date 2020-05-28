شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تقضي إجازتها على البحر برفقة ابنتها والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 شاركت الفنانة نيللي كريم صوراً لها عبر خاصية القصص على موقع الصور انستجرام، برفقة ابنتها خلال تواجدهما على يخت. يذكر أن نيللي كريم شاركت مؤخرا في مسلسل "بـ ١٠٠ وش" مع الفنان آسر ياسين ودنيا ماهر وسارة التونسي. وكانت أحداث "بـ100 وش"، محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021.



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