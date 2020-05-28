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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| نرمين الفقي بدون مكياج والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
اعتادت الفنانة نرمين الفقي، مشاركة جمهورها بمجموعة من صورها؛ ونشرت صورا لها على موقع الصور انستجرام، وظهرت الفقي، ببشرة نضرة ومشرقة بدون مكياج، نالت إعجاب جمهورها. يذكر أن آخر مشاركة فنية لنرمين الفقي كانت من خلال الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، كارولين عزمي، من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.
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