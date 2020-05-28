شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل: عبير البرنس سبب تسريب رقم هاتفي والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020

لم تتوقع الفنانة رحاب الجمل أن يصل رد الفعل حول دورها بمسلسل البرنس إلى حد تفاعل الجمهور بشدة مع شخصيتها بشكل دفعهم لبعث رسائل تهديدات لها موضحة أنها فوجئت بتسريب رقم هاتفها على مواقع التواصل الاجتماعي.



رحاب الجمل تكشف من خلال حوار صحفي لصالح احدي الوكالات كواليس تصوير مسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان وعن الصعوبات التي واجهتها خلال تقديم هذه الشخصية كما تحدثت عن العمل مع المخرج محمد سامي وما يميزه عن غيره.

» ما حقيقة ما تردد حول وصول تهديدات لك بسبب شخصية عبير التي قدمتيها بمسلسل "البرنس" ؟

كل ما تردد حول هذا الأمر صحيح وبالفعل تلقيت تهديدات كثيرة ورغم أنها دليل على التفاعل الشديد للجمهور مع شخصية عبير وكرههم الشديد لها إلا أن هذه التهديدات أصابتني بالتوتر، فالأمر لم يقتصر على مجرد التعليقات التي تكشف عن كره الجمهور لتصرفات الشخصية ورغبتهم في الانتقام مني ولكن ما حدث لم أتوقعه، فهناك من سرب رقم هاتفي وفوجئت باتصالات من أشخاص لا أعرفهم يهددوني وهو ما لم أتخيله أن يحدث معي ورغم كل هذا إلا أنني سعيدة برد الفعل القوي وغير المتوقع.

» ولكن ألا تخشين التخصص في أدوار الشر بعد نجاح دور عبير؟

هذا الأمر لن يحدث على الإطلاق، فأنا فنانة تعشق تقديم أدوار متنوعة، وعندما قدمت دور الراقصة من قبل قيل أنني سأتخصص في الإغراء وهذا لم يحدث والسنوات القادمة ستشهد تقديم أدوار مختلفة لي.

» من النجوم الذين حرصوا على تهنئتك بالمسلسل؟

هناك عدد كبير من الفنانين هنأوني ولكن أتذكر أول نجمة عبرت لي عن سعادتها بنجاحي هي روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي وبعدها انهالت الاتصالات علي من زملائي بالوسط الفني الذين عبروا عن سعادتهم بنجاحي.

» وماذا عن رد فعل نجلك حول الدور؟

نشاهد المسلسل معًا بشكل يومي وعندما تأتي مشاهدي ينظر لي بدهشة وفي بعض الأحيان غيظ، خصوصًا مشهد ترك ابنة رضوان البرنس في الشارع لوحدها.

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ابني سعيد بنجاحي ويرى أن المخرج محمد سامي قدمني بأفضل صورة وأخرج كافة إمكانياتي الفنية.

» البعض انتقد مشهد ضرب محمد رمضان لك ووصفه بالقاسي .. فما ردك؟

بالفعل المشهد كان صعب للغاية والضرب كان حقيقيا، فالمخرج محمد سامي كانت لديه رغبة في خروج المشهد بهذا الشكل ورفض أي تمثيل وطلب أن يقدم بشكل حقيقي وللأسف تم تنفيذه بعد أيام من خضوعي لعملية جراحية ولم يكن سهل علي تقديمه.

» هل تدخل محمد رمضان لترشيحك لهذا الدور؟

رغم أن علاقتي به طيبة وقوية للغاية، ولكن الترشيح جاء من خلال المخرج محمد سامي لأنه تخصصه وبصراحة نجح في إخراج طاقة فنية كانت بداخلي لم أكن أتوقعها، فهو سبب رئيسي لنجاح هذا العمل.

» ما السبب الرئيسي الذي حمسك للمشاركة في مسلسل البرنس؟

بصراحة ثلاث أسباب وليس سببا واحدا.

السبب الأول وجود النجم محمد رمضان والذي يتمتع بجماهيرية ضخمة وأعماله الفنية دائمًا تحقق نجاحا ضخما، أما السبب الثاني فهو السيناريو والأحداث المشوقة.

السبب الثالث الذي جعلني أتحمس للمشاركة في مسلسل البرنس هو وجود المخرج محمد سامي والذي قدمني بشكل مختلف ولم أكن أتوقعه.

» ما رأيك في الهجوم الذي يتعرض له النجم محمد رمضان من قبل بعض الممثلين؟

أعرف محمد رمضان منذ أكثر من عشرة سنوات وقدمنا معًا فيلم "احكي يا شهرزاد" ورغم هذه الأعوام الكثيرة إلا أنه لم يتغير ومازال الإنسان الطيب والجدع والمتواضع.

للأسف كل من يهاجم محمد رمضان لم يتعامل معه ولا يعرفه على المستوى الشخصي وهو ما يدهشني.