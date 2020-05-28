4 يونيو.. موعد عرض «ليه لا» لأمينة خليل

الخميس 28 مايو 2020

ابتداءً من 4 يونيو، سيتم عرض مسلسل "ليه لا" بطولة أمينة خليل، على منصة "شاهد vip".



وتجسد أمينة خليل خلال المسلسل شخصية "عاليا"، وهي شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها في زمام أمور الجيل الأصغر، ولكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك في مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة.

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المسلسل اجتماعي يتناول قصة جيل يريد التحكم في زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل في الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

«ليه لا» من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين. وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله وتوزيع خالد عز.

يشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف.