كم دفع محمد رمضان للحصول على تهنئة نجم LA CASA DE PAPEL؟

الخميس 28 مايو 2020

"أدري أنك تكرهني لكني أعلم أنك أفضل ممثل بالعالم العربي".. كانت تلك التهنئة التي تلقها الفنان محمد رمضان من الممثل الإسباني إنريكي أرسي المشهور بدرو أرتورو رومان في المسلسل الإسباني الشهير la casa de papel.



وقام محمد رمضان بنشر التهنئة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر والتي يقول فيها أنه يتمنى العمل معه ومعلقا عليها بالقول: "شكرا لك يا أخي".

واتهم رواد السوشيال ميديا محمد رمضان بدفع مبلغ مالي لأحد المواقع الشهيرة التي تتيح لك الحصول على رسالة مسجلة بالفيديو من النجوم العالميين المشاركين فيه وهو ما أثبته وجود اللوجو الخاص بالموقع على مقطع الفيديو.

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وبالدخول إلى الموقع هذا بالفعل تم وضع صورة الممثل الإسباني إنريكي أرسي على الصفحة الرئيسية لها مع وضع رسالة تقول " تتخيل الممثلين أصدقائك؟.. لا تتخيل.. الموضوع صار حقيقة".

وتبلغ تكلفة الحصول على التهنئة من النجم الإسباني 1583 جنيه مصري تقريبا والذي بمجرد أن تقوم بدفعها سيقوم الممثل الذي اخترته بتسجيل مقطع فيديو يحمل الرسالة التي تريدها.

الجدير بالذكر، حقق محمد رمضان نجاحا كبيرا بمسلسله الرمضاني 2020 "البرنس" وشارك فيه كل من نور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر وإدوارد ومحمد علاء ورحاب الجمل وسلوى عثمان وريم سامي وأحمد داش ومن قصة وإخراج محمد سامي.