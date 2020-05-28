وتعلو «أهزوجة العيد» في نجران..

الخميس 28 مايو 2020

نفّذت جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة عدداً من الأعمال الفنية بشعار "عيدنا ببيتنا" للتوعية بأهمية التباعد الاجتماعي خلال فترة عيد الفطر المبارك، وإمكانية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الأقارب لتهنئتهم بالعيد السعيد.



وشملت الأعمال التي أُطلقت تزامناً مع العيد مقاطع مرئية، ومشاهد تمثيلية إرشادية تم دمجها عن بعد بمشاركة عدد من الكوادر الفنية من داخل المملكة وخارجها، تجسّد إمكانية معايشة فرحة العيد وتبادل التهاني عن بعد، وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنزل، للحدّ من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامتنا جميعاً.

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كما نظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة نجران مساء أمس أمسية شعرية عن بعد بعنوان "أهزوجة العيد"، ذلك من خلال البث المباشر.

واستضافت الأمسية الشاعرين الدكتور خليفة غالب من المملكة والدكتور هاني الصلوي من اليمن والشاعرة ماجدة الظاهري من تونس، ألقوا خلالها عدداً من القصائد الشعرية التي نالت على استحسان المتابعين الذين شاهدوا الأمسية من خلال البرنامج.

وتأتي الأمسية ضمن الأنشطة الثقافية المنوعة التي يقيمها النادي خلال أيام عيد الفطر المبارك.