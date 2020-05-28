بمناسبة عيد الفطر المبارك..«هيئة الترفيه» تنفرد بالبرامج الترفيهية

الخميس 28 مايو 2020

بتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بدأت أمس الهيئة العامة للترفيه برنامجاً ترفيهياً بمناسبة عيد الفطر المبارك، يحتوي على العديد من البرامج المميزة والحفلات الغنائية، التي تراعي الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا. ذلك من ثاني أيام العيد «25 / مايو»، عند العاشرة مساءً، عبر عرض على الهواء مباشرة من الولايات المتحدة يمكن مشاهدته من خلال منصة عيشها (https://enjoy.sa/ar) لبطل العالم في الخدع الورقية وعروض الخفة شين ليم، حيث قدم أحدث إبداعاته.



ومن البرامج التي تقدمها الهيئة في هذا العيد، برنامج «صنع في المنزل» الذي يعرض بداية من الـ «28 / مايو» على قناة «MBC1» عند العاشرة مساءً، وهو برنامج ترفيهي اجتماعي فني، حيث يتبارى المشاركون فيه من خلال إرسال فيديوهات لمواهب أو أعمال قاموا بها مع بداية الحجر المنزلي، حيث يفوزون في ختام كل حلقة بمبلغ مالي، بعد اختيار لجنة التحكيم المكونة من أربعة أشخاص من مشاهير الوطن العربي.

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كما سيكون الجمهور أيضاً على موعد مع برنامج «من يكون؟!» وهو برنامج ألعاب ترفيهي يستضيف الساعة التاسعة والنصف مساءً، بدءاً من يوم الخميس «28 / مايو» الجاري وعدداً من المشاهير العرب متنكرين وعلى المتسابقين الذين يجتمعون افتراضياً معرفة هوية النجم الذي يغطي وجهه بقناع بأسرع وقت، ومن خلال عدد محدود من الأسئلة.

أما على صعيد الحفلات الغنائية، فبدأت من ثاني أيام العيد أربع حفلات غنائية يحييها مجموعة من كبار نجوم الوطن العربي تحت عنوان «معيدين معاكم» والتي ستبث على الهواء مباشرة على موقع «شاهد vip» عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

الحفلات بدأت في أول أيام عطر الفطر المبارك، «25/ مايو» مع الفنان ماجد المهندس، فيما طل «فنان العرب» محمد عبده على جمهوره أمس الثلاثاء «26 /مايو»، وتتواصل الحفلات مع الفنان راشد الماجد غداً يوم الأربعاء «27 / مايو»، على أن تختتم الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلات عيد الفطر المبارك يوم الخميس المقبل «28/ مايو».