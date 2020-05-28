هيا الشعيبي: سعيدة بردود الفعل

الخميس 28 مايو 2020

حظيت الكوميديا بنصيب وافر من الكعكة الدرامية في رمضان، ومن أبرز الأعمال الكوميدية هذا العام، مسلسل "سواها البخت" لفنانة هيا الشعيبي وباقة من الفنانين والفنانات وكذلك مسلسل "مليار ريال" على قناة "SBC".



وأوضحت الفنانة هيا الشعيبي، أنها سعيدة للغاية بما حققه عمل "سواها البخت" من نسب مشاهدة عالية على شاشة روتانا خليجية في المملكة وعدد من القنوات الخليجية خلال الشهر الفضيل، وتفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وذكرت، أن العمل تم تصويره خلال العام الماضي، منوهة بهذه التجربة الفنية، وأبانت أن المسلسل دراما اجتماعية تجمع بين الكوميديا والتراجيديا، ويُسلط الضوء على الحياة بعد التقاعد والعديد من القضايا الاجتماعية المعاصرة، كما يتناول العديد من المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسر الكويتية في قالب كوميدي خفيف. إضافة إلى المسلسل الاجتماعي "مليار ريال" على القنوات السعودية، حيث يمثل تجربة أخرى جديدة.

وأفادت هيا الشعيبي، أنها تؤدي شخصية مختلفة تماماً عما اعتاد الجمهور خلال السنوات الماضية، حيث تجسد موظفة تتقاعد عن العمل الحكومي وتتجه للعمل الخاص، وتدخل في كل حلقة مشروعاً تجارياً جديداً وما تتعرض له من مواقف في مجالات العمل المختلفة في قالب كوميدي وضمن أحداث مشوقة يتفاعل فيها ابنها ويقوم بدوره فهد البناي وابنتها هدى حمدان فيما يلعب الفنان محمد الصيرفي دور شقيقها.

ومسلسل "سواها البخت" من تأليف محمد الكندري، وإخراج حسين أبل، وبطولتها بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم: أحمد العونان وشيلاء سبت وفهد البناي وفخرية خميس ومحمد الصيرفي وشهاب حاجية وبدور عبدالله وهدى حمدان.