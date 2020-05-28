قلب أحمر من ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضى بعد نجاحهما فى رمضان: my hero

الأربعاء 27 مايو 2020

صورة أرشيفية

عبرت النجمة ياسمين عبد العزيز عن سعادتها بنجاح زوجها أحمد العوضى، خاصة بعدما تحدث عنها ببرنامج "العاشرة" مع الإعلامى وائل الإبراشى، قائلاً عنها إنها سبب نجاحه في مسلسل "الاختيار" والذى قدم من خلاله شخصية الإرهابى هشام عمشاوى.

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وفى السياق ذاته، أظهرت ياسمين عبد العزيز حالة من الحب والرومانسية لزوجها أحمد العوضى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتب عبر صفحتها ومرفقة صورة العوضى قائلة: my hero بجانب "قلب أحمر" تعبيراً عن امتنانها وقصة الحب التي جمعتهما سوياً.

وكانت ياسمين عبد العزيز قدمت مسلسل " ونحب تانى ليه" خلال موسم رمضان المنصرم، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وأثار حالة جدل بين السيدات والشابات، لاسيما أن العمل تناول قضية الفرصة أو التجربة العاطفية الثانية للمرأة ، وشارك في بطولته كريم فهمى، شريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، إيهاب فهمى، وعدد آخر من الفنانين، تـأليف عمرو محمود ياسمين، وإخراج مصطفى فكرى.

أما أحمد العوضى فقدم شخصية الإرهابى عشماوي خلال أحداث مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، ولاقى نجاحاًَ ساحقاً، حيث تناول قصة حياة الأسطورة أحمد منسى، شهيد الكتيبة 103 ساعقة في سيناء، وشارك في العمل كل من أحمد وفيق، محمد إمام، ماجد المصرى، محمد رجب، ضياء عبد الخالق، بالإضافة إلى آسر ياسين، وإياد نصار، وصلاح عبد الله، وأخرون، تاليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى ، إنتاج سينرجى.