شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تقلد أصالة وسميرة سعيد فى أداء أغنية المهرجان "وداع يا دنيا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الفنانة ميرهان حسين، تقليد النجمة السورية أصالة نصرى، والنجمة المغربية الديفا سميرة سعيد، وقامت بأداء أغنية المهرجانات "وداع يا دنيا وداع" لحمو بيكا وحسن شاكوش، وذلك خلال فترة الحجر المنزلى للوقاية من تفشى فيروس كورونا.

ونشرت ميرهان، فيديو لها وهى تتقمص أداء وتقلد صوت النجمتين العربيتين أصالة وسميرة سعيد، كما قلدت طريقة غنائهما وارتداءهما الملابس المميزة، كما حولت ملامحها إلى ملامح أصالة وسميرة سعيد عن طريق استخدام الماكياج.

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يشار أن الفنانة ميرهان حسين، شاركت مؤخرا كضيف شرف فى مسلسل "رجالة البيت" مع النجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2020.





وكانت ميرهان حسين تجسد فى مسلسل "ختم النمر"، الذى عرض قبل شهر رمضان، شخصية "هنادى سلطان" التى تقع فى حب "عمر النمر" وعند اتفاقهما على الزواج، يجد عمر شقيقه سعيد يرغب فى الزاوج منها، ليقررعمر التضحية بحبه من أجل شقيقه، ولكن هنادى تقرر الانتقام منه بزواجها من شقيقه والإقامة معهم فى المنزل وتتحول شخصيتها من البنت الرومانسية إلى الشريرة التى تحاول الانتقام.





"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.