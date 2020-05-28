تصور لعودة الحياة المسرحية فى ظل أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت لجنة المسرح المشكلة من وزارة الثقافة برئاسة حاتم حافظ، تصورًا مبدئيًا لعودة الحياة المسرحية مرة أخرى، وشمل التصور استغلال ساحات المسارح كساحة الهناجر فى عروض مفتوحة للجمهور، بالإضافة إلى التركيز على عروض مونودراما للمثل واحد فى بعض الخشبات الصغيرة أو على أقصى تقدير 4 ممثلين، مع أخذ الإجراءات الاحترازية كارتداء القمامة وتعقيم المسارح والحفاظ على المسافة المناسبة.
وجاء فى تصور لجنة المسرح: بعد الاطلاع على عدة تجارب لبعض الدول التى قررت استئناف النشاط العام، ومنها ألمانيا وسنغافورة وأسبانيا، فيما أطلق عليه نظام الـ New Normal أو "العادى الجديد"، ومع الأخذ فى الاعتبار طبيعة وخصوصية مؤسسات إنتاج النشاط المسرحى فى مصر.. نتصور أن يكون استعادة النشاط المسرحى على النحو التالى:
أولا: استغلال كل المساحات المفتوحة المتاحة واستغلالها لعروض مسرحية مناسبة، ومنها ساحة مسرح الهناجر - ساحة المسرح القومى - كافيتريا مسرح الطليعة.. إلخ. وكذلك المناطق المتاحة مثل بيت زينب خاتون وبيت الهراوى والمناطق المماثلة. إضافة لكل المساحات المتاحة فى المواقع الثقافية التابعة لهيئة قصور الثقافة. ويتولى البيت الفنى للمسرح وإدارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة وضع الشروط الفنية المناسبة والتى تحمى العاملين بالمسرح وجمهوره، مع ملاحظة أن التقيد باحتياطات السلامة فى الأماكن المفتوحة تكون أقل من الأماكن المغلقة.
ثانيا: بالنسبة للمسارح المغلقة يتم تنظيم عروض الممثل الواحد (وعروض الأربع ممثلين بحد أقصى) تبعا لمساحة خشبة كل مسرح. فمثلا خشبة مسرح كبيرة نسبيا مثل خشبة مسرح السلام يقام عليها عروض بأربعة ممثلين أما خشبة صغيرة كخشبة مسرح الغد مثلا فيقام عليها عروض مونودراما. ومن الأفضل تشجيع مهرجانات فنية لهذا الشكل من أشكال المسرح بحيث يتم عرض أكبر عدد من العروض الصغيرة فى فترة زمنية قصيرة.
ثالثًا: يتناسب عدد حضور كل عرض مع عدد المقاعد بحيث تتم المحافظة على التباعد الاجتماعى داخل الصالات (تترك مسافة متر ونصف على الأقل بين كل متفرج والآخر)، ويشترط بالطبع ارتداء الكمامة أثناء العرض وحتى الخروج من المسرح. (مع توفير كافة الاشتراطات التى حددتها وزارة الصحة بداية من بوابات التعقيم لتوفير أجهزة قياس الحرارة لتوفير الكمامات والكحول إلخ، مع إلغاء دورات المياه داخل المسارح أسوة بإجراءات ألمانيا فى هذا الشأن).
رابعا: لا تزيد مدة العرض على ساعة. والممثلون/ات يتبعون قواعد المباعدة الجسدية أثناء الأداء بحيث يقوم مخرج العمل بالاستعاضة عن التلامس والمواجهة والاحتكاك إلى آخر هذه الأشكال من أشكال الحركة المسرحية بحيل مسرحية جديدة تحافظ على المعنى.
خامسًا: يتم حجز المقاعد عن طريق أرقام مخصصة لذلك على تطبيق الواتس آب منعا للزحام على بوابات المسارح.
سادسا: يتم الإعلان عن النظام المتبع على وسائل التواصل الاجتماعى قبل استئناف النشاط المسرحى بفترة كافية.
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