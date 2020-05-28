شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا شبهت دوا ليبا شعرها بالـ "كرز "؟ اعرف الحكاية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تواجد النجمة العالمية دوا ليبا بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا مع صديقها أنور حديد يجعلها تركز بنسبه أكبرعلي التجديد بالـ LOOK الخاص بها بشكل مبالغ فيه، وهو ما لاحظة قطاع كبيرمن عشاقها من مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " .

فقد فاجأت دوا ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما ) الجميع بتغير لون شعرها من جديد للون الفوشيا و هو ما ظهر بصورة التقطتها بطريقة الـ SELFIE ، وكانت دوا ليبا قد استغنت تماما عن وضع الماكياج و هو ما أظهر جمالها الطبيعي و جاذبية وجهها، و علقت دوا علي الصورة بعدد من الرموز التعبيرية وهي" الكرز " في إشارة إلى لون شعرها الجديد .

وقد حصدت الصورة التي نشرتها دوا ليبا علي " إنستجرام " أكثر من 1.5 مليون LIKES خلال 11 ساعة فقط .

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يذكر أن دوا ليبا قررت أن تأخذ خطوة جديدة في حياتها المهنية بتسجيل اسمها كعلامة تجارية، مما يمنحها إمكانية إطلاق عناصر عديدة تحمل علامة "Dua Lipa" بما فى ذلك الملابس ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى ألعاب الكمبيوتر والكتب والمجوهرات وحتى أدوات المطبخ، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع العالمية ومن أبرزها insidenova .

بينما أكد مصدر لصحيفة "ذا صن" أن دوا ليبا تعلم جيدا أنها مطلوبة بشدة الآن ويمكنها أن تحقق ثروة طائلة، فهي قادرة على إطلاق الكثير من الأشياء التي تجلب لها المال لكن عليها الاختيار الصحيح في كل خطوة تخطوها.