نبيل الحلفاوي: " سأظل أشجع الأهلي كما تعودت وسأظل أشاكس الزمالكوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

قال الفنان القدير نبيل الحلفاوي، إنه سيظل يشجع النادي الأهلي بنفس العشق والحماس، كما تعود منذ صغره.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا :"‏سأظل أشجع الأهلي كما تعودت منذ صباي بنفس العشق والحماس.. وسأظل أشاكس وأكايد رفقة العمر الزمالكاوية كما تعودت منذ صباي تحت سقف المحبة المتبادلة بدون تجريح شخصي أو شتائم.

وأضاف :" لا أشارك فيما هو خارج عما نشأت عليه حتى وإن أصابني شخصيا.. الكراهية والمبالغة في العنف اللفظي تفوح منها رائحة مريبة" .

وتعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، وسيتم عرضه في رمضان 2021.