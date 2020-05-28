محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: كشفت الفنانة الشابة هنا داود التي قدمت دور تمارا في مسلسل "لعبة النسيان" عن سلبية نتجية تحليل pcr، الخاص بفيروس كورونا. وكتبت دواد، التي خالطت الفنانة رجاء الجداوي: "شكرا لكل شخص سأل عني، نتيجة التحليل وصلت، والنتيجة سلبية، الحمد لله". وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس كورونا، وتم وضعها في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة "الجداوي" بطلة "لعبة النسيان" تكشف نتيجة تحليل "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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