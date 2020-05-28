محمد فؤاد: "انتهيت من الألبوم.. وطلبت المشاركة في الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

أعلن الفنان محمد فؤاد أنه انتهى من تسجيل الألبوم الخاص به.

وأضاف في تصريحات على هامش حفله في حديقة الأزهر، وعرض على قناة الحياة، أنه ينتظر تصوير أغنية منه بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

وأكد أن الأغاني التي سُربت تم استبعادها من الألبوم، الذي رفص الإفصاح عن اسمه.

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وأضاف أنه صّور أغنية جديدة دينية في الفيوم، ناجي بها الله، وسيتم طرحها عقب الانتهاء من عمليات المونتاج.

وأشار فؤاد إلى أن تابع مسلسل "الاختيار"، مضيفا: "ده كان نمبر وان بالنسبة ليا، وخصوصا إني عندي شهيد في عائلتي".

وأضاف أنه طلب من المخرج بيتر ميمي، المشاركة موسيقيا في المسلسل، إذ لم تكن جاهزة بالنسبة له.

وأحيا الفنان محمد فؤاد حفلا غنائيا بمشاركة علاء عبدالخالق، وحنان، في حديقة الأزهر، من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعرض الحفل على قناة الحياة.