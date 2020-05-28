مايا دياب بدون مكياج وأسما منير بصحبة زوجها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: أسما شريف منير نشرت المذيعة اسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة رومانسية تجمعها بزوجها الفنان محمود حجازي. نرمين الفقي نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة طبيعية بدون مكياج. منة فضالي نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستمتع بأشعة الشمس. هيفاء وهبي نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها. مي سليم Advertisements نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة. شمس نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. ماريتا الحلاني نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. كندة حنا نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أنيق ولوك جديد. إليسا نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، خضعت من خلالها لأحدث جلسة تصوير. مايا دياب نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

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