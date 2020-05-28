محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: عرضت قناة الحياة حفلا غنائيا للفنان محمد فؤاد، الذي يشاركه في أيضا علاء عبدالخالق، وحنان، في رابع أيام العيد. وبدأ فؤاد حفله بأغنية موعداني، في الحفل المقام بحديقة الأزهر. Advertisements كما غنى "فؤش" أغنية "بين إيديك"، خلال الحفل. وقدم فؤاد أغنية الشهيرة من فيلم "إسماعيلية رايح جاي" "كامننا". كما قدم أغنية دايما في بالي، فيا الحفل، الذي ‏تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي قدمت عدة حفلات على مدار الأيام الماضية، عبر قنواتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "موعداني" و"بين إيديك".. فؤاد يلتقى بجمهوره عبر "الحياة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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