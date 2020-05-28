بعد إشادتها به وبمسلسله "البرنس".. محمد سامي يرد على أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرص المخرج محمد سامي، على توجيه رسالة إلى الفنانة أنغام، بعد إشادتها به في أحد البرامج التلفزيونية عن مسلسل"البرنس".

ونشر سامي، فيديو إشادة أنغام به عبر حسابه على انستجرام، وعلق : "شكرا لصاحبة أجمل إحساس وصوت في الدنيا النجمة أنغام".

وقالت أنغام بالفيديو: " هشوف البرنس، لأني سمعت عنه كلام عظيم، وكمان بحب أعمال محمد سامي، لأنه مخرج شاطر أوي أوي واحساسه عالي، وعشان اتفرج على أحمد زاهر ومحمد رمضان وروجينا اللي مكسرين مصر السنادي".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور، روجينا، سلوى عثمان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي.