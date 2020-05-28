هيفاء وهبي تكشف عن جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، مؤخرا.

وكشفت هيفاء، عن الجلسة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها بـ"قوة المرأة"، لتنهال عليها التعليقات.

يذكر أن، هيفاء وهبي تنتظر عرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح" الذي تخوض بطولته ويشاركها شريف سلامة وروجينا ومن إخراج كريم العدل.