محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، مؤخرا.
وكشفت هيفاء، عن الجلسة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها بـ"قوة المرأة"، لتنهال عليها التعليقات.
يذكر أن، هيفاء وهبي تنتظر عرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح" الذي تخوض بطولته ويشاركها شريف سلامة وروجينا ومن إخراج كريم العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تكشف عن جلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.