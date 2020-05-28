فن ومشاهير

هيفاء وهبي تكشف عن جلسة تصوير جديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، مؤخرا.

وكشفت هيفاء، عن الجلسة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها بـ"قوة المرأة"، لتنهال عليها التعليقات.

يذكر أن، هيفاء وهبي تنتظر عرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح" الذي تخوض بطولته ويشاركها شريف سلامة وروجينا ومن إخراج كريم العدل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تكشف عن جلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا