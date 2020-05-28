فيديو .. محمد فؤاد يشعل حفل عيد الفطر المبارك

نشرت قناة الحياة الرسمية فيديو لحفل عيد الفطر المبارك الأون لاين، وأحيا الحفل النجم محمد فؤاد، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

يوتيوب.

وتألق محمد فؤاد من خلاله بباقة لامعة من أجمل أغانيها التراثية والجديدة، ومن بينها: يا أصلي، ابن بلد،

كمنانا.

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يذكر أن النجم محمد فؤاد طرح مؤخرًا كليب بعنوان حياة كريمة، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.