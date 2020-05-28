نشرت قناة الحياة الرسمية فيديو لحفل عيد الفطر المبارك الأون لاين، وأحيا الحفل النجم محمد فؤاد، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمييوتيوب.
وتألق محمد فؤاد من خلاله بباقة لامعة من أجمل أغانيها التراثية والجديدة، ومن بينها: يا أصلي، ابن بلد،كمنانا.
يذكر أن النجم محمد فؤاد طرح مؤخرًا كليب بعنوان حياة كريمة، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. محمد فؤاد يشعل حفل عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.