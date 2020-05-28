حفل داليا مبارك حديث السعوديين..شاهدها وهي تغني لـ أصالة -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة السعودية ​داليا مبارك​ الترند في أد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد إجيائها حفلاً مشتركاً مع الفنان ​عايض يوسف​، وتداول المتابعون وسم "داليا مبارك" ليعبروا من خلاله عن إعجابهم بالحفل وبأدائها المتميز خاصة وأنه جاء تزامنًا مع طرحها أغنية "كذا ممكن"، ما جعل الجمهور يستدعي كلمات الأغنية أيضًا للتعبير عن حبهم لها وإعجابهم بالحفل الذي بسببه تمكنت داليا مبارك من تصدر حديث النشطاء السعوديين.

وتفاعلت داليا مبارك مع المتابعين وأشادت بمن يجلسون في المنازل لمتابعة حفلها كما أشادت بالفرقة الموسيقية التي عاونتها في الحفل، حيث أظهر مقطع فيديو لها تقول فيه: "عاش الشباب عاشوا.. عاش اللي يجلسون في البيت"، والفيديو شاركته متابعة وعلقّت عليه بالقول: "بث يسعد الخاطر ويرد الروح".

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