دانييل أبت متّهم بالغش في سباق إفتراضي… وهذه عقوبته

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وبالرغم من اعتذاره، يمكن للسائق دانيال أبت الذي تم إستبعاده وغرم 10 الاف دولار لصالح مؤسسة خيرية أن يفقد مقعده في السباقات الحقيقية.

وقالت أودي سبورت في بيان “النزاهة والشفافية والامتثال المستمر للقواعد المعمول بها أهم أولويات أودي. هذا ينطبق على جميع الأنشطة التي تشارك فيها العلامة التجارية دون استثناء، لهذا السبب قررت أودي سبورت إيقاف دانيال أبت بأثر فوري”.

وتضم سلسلة السباقات الكهربائية الافتراضية جميع سائقي الفورمولا ئي العاديين لكن يتنافسون من منازلهم وعادة ما تظهر وجوههم خلال السباق لكن وجه دانيال أبت كان مخفياً. ولا تزال بطولة سباقات فورمولا ئي الحقيقية متوقفة بسبب أزمة فيروس كورونا.