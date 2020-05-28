كارول سماحة تشيد بالإبداع الفني الذي قدّمته نانسي عجرم: “ترفع لكِ القبعة”

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وكتبت كارول لعجرم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، “لدي ضعف تجاه الفنون الجمالية الإبداعية، نرفع القبعة لنانسي عجرم على المفهوم السحري الذي قدمته، مبروك للفريق بأكمله خاصة المخرج سمير سرياني على عمقه ورؤيته! أعطاني جزء من وطني لبنان في لمحة”.

بدورها ردّت نانسي على كارول، وكتبت: “شكرا لك عزيزتي كارول، فقط فنانة بهذه الرؤية يمكن أن يقول كلماتك الرقيقة”.