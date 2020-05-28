كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على نسبة تصويت فهد شلبي في استفتاء "الخليج 365 الفني" 27 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الفنان فهد شلبي على نسبة عالية من الأصوات في استفتاء الخليج 365 الفني كأفضل ممثل دور مساعد اليوم الموافق 27 مايو 2020، حيث بلغ عدد الأصوات 13323صوت بنسبة 18.85%.

وشارك فهد شلبي في تجسيد دور أبو محمد مسلم الذراع الأيمن لهشام عشماوي من خلال مشاركته في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "الاختيار".

تدور أحداث مسلسل "الاختيار" حول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

شارك في بطولته كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، تامر مجدي، فهد شلبي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.