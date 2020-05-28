كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نسبة تصويت عالية لحمادة حسني في استفتاء الخليج 365 الفني - 27 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد الفنان حمادة حسني على نسبة عالية من الأصوات في استفتاء الخليج 365 الفني كأفضل ممثل دور مساعد اليوم الموافق 27 مايو 2020، حيث بلغ عدد الأصوات 1634 صوت.

وشارك حمادة حسني في سباق دراما رمضان 2020 من خلال مشاركته في مسلسل "عمر ودياب".

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب"، حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب"، كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.